إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة نصف نقل بالشرقية

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الإقليمي- ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتقديم الرعاية الطبية لهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي، باستقباله 5 مصابين جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم.

الإسعاف تنقل المصابين للمستشفى

من جهتها، دفعت هيئة الإسعاف المصرية فرع الشرقية، بعدد من مرفقها الى موقع الحادث لنقل المصابين الخمسة إلى مستشفى الزقازيق الجامعي وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة، التي أمرت بجمع كافة التحريات حولها وبيان أسباب وقوعها.

حادث بمركز بلبيس

في سياق متصل، شهدت محافظة الشرقية حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل بنطاق مركز بلبيس، وأصيب 3 أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي وتقديم الرعاية الطبية لهم.