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أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 4-7-2023 في الأسواق والمحلات

كتب:

مريم حنفي
05:29 ص | الثلاثاء 04 يوليو 2023
أسعار الدواجن

أسعار الدواجن

تشهد أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 4-7-2023 في الأسواق والمحلات استقرارا بعد أن تراجعت قبل عيد الأضحى المبارك ويرجع سبب ذلك إلى تراجع إقبال المواطنين على الشراء والإقبال على شراء اللحوم الحمراء وذلك وفقا لما قاله سامح السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة لـ«الوطن».

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 4-7-2023 في الأسواق والمحلات

وأضاف أن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 4-7-2023 في الأسواق والمحلات تتراوح ما بين  65 و67 جنيهًا بالنسبة للدواجن البيضاء داخل المزرعة، ويتراوح سعرها في الأسواق ومحال الطيور الحية ما بين 75 و77 جنيهًا، كما يبلغ سعر الدجاج البلدي 99 جنيهًا في أرض المزرعة، والتنفيذ الفعلي 105 جنيهات. 

أسعار مشتقات الدواجن 

وتابع أن كيلو البانيه يتراوح داخل محلات الطيور الحية بين 160 و170 جنيهًا، كما يتراوح الشيش طاووق بين 150 و160 جنيها، ويبلغ سعر الأوراك 81 جنيها، كما يتراوح سعر الكبد والقوانص بين 65 و70 جنيهًا. 

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بقلم مريم حنفي