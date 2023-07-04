حسن شاهين يشكر جريدة الوطن: دعمت حملة تمرد.. ولم تخش تهديدات الإخوان

احتفى حسن شاهين، أحد مؤسسي حركة تمرد، بذكرى إسقاط محمد مرسي، ونجاح ثورة 30 يونيو، مشيدًا بجريدة الوطن، والدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، قائلا: «الدكتور محمود مسلم دعم حملة تمرد واستضافها لإلقاء البيان داخل مقر الجريدة لتكن شاهدًا على أهم ساعات في تاريخ مصر ولم يخش تهديدات الإخوان وميلشياتهم».

وتابع «شاهين»، خلال تدوينه له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «زي النهارده من عشر سنين كان بيان تمرد بإسقاط شرعية محمد مرسي والجماعة الإرهابية واعتباره منتحلا لصفة رئيس الجمهورية قبل ساعات من الاجتماع مع القائد العام للقوات المسلحة بكافة القوى الوطنية وإلقاء سيادته بيان 3 يوليو الذي انتصر فيه لمصر والمصريين وبدأ عهد الجمهورية الجديدة».

جريدة الوطن شهدت أهم ساعات في تاريخ مصر

وأضاف: «والشكر الخاص في اليوم ده لجريدة الوطن اللي وقفت في ظهر الوطن وبالأخص الأخ والصديق والأستاذ الصحفي الكبير الدكتور محمود مسلم الذي دعمنا ودعم حملة تمرد واستضافها لإلقاء البيان داخل مقر الجريدة لتكن شاهدا على أهم ساعات في تاريخ مصر ولم يخش تهديدات الإخوان وميلشياتهم».

وواصل: «كل الشكر لكل من ساهم في استعادة الدولة المصرية والحفاظ على هوية الوطن وبدأ عهد الجمهورية الجديدة وكل الشكر للشعب المصري العظيم الذي لم ولن ينسى جرائم الإخوان الإرهابية على مدار عام كامل في حقه وفي حق الوطن».

الرئيس السيسي عبر بمصر في أهم لحظات تاريخها الحديث

وأوضح: «وشكر وإجلال وعرفان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد والحكيم الذي عبر بمصر في أهم لحظات تاريخها الحديث وتحمل المسؤولية أمام الله والوطن ولم يرد سوى الحفاظ على مصر والمصريين من الاقتتال بسبب جماعة الشر».

واختتم: «وكل الشكر للسيد المستشار عدلي منصور الذي تحمل الأمانة وأدى واجبه بإخلاص ولم يبتغ سوى نصرة هذا الوطن، فبعد عشر سنوات سيظل جيل 30 يونيو يفخر بانتصارات 30 يونيو وسنكمل سويا عهد الجمهورية».