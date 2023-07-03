حسن شاهين: تمرد كانت بوصلة الشارع المصري الرافض لحكم الجماعة

قدم حسن شاهين أحد مؤسسي حركة تمرد، التحية والتقدير للشعب العظيم الذي انتصر للهوية المصرية الوطنية، ونزل في 30 يونيو ليسقط حكم الجماعة الإرهابية.

كنا نقف أمام تنظيم دموي يتحامى في الغرب

وأضاف شاهين، خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج «من مصر»، عبر قناة «CBC»، أن تمرد كانت البوصلة للشارع المصري وخارطة الطريق وبادرة أمل في إنهاء حكم الجماعة الإرهابية بشكل سلمي، موضحا «كنا نقف أمام تنظيم دموي يتحامى في الغرب».

وتابع: «الشارع المصري في بداية الأمر لما خرجنا بتمرد وطرحت الفكرة على زملائي بحملة لسحب الثقة من محمد مرسي، وجمع 15 مليون توقيع كعدد أكبر من عدد الناخبين الذين انتخبوا محمد مرسي، وأصبحت تمرد حملة شعبية يلتف حولها كل المصريون».

ولفت إلى أن أول من وقع على استمارة تمرد كان سائق تاكسي، مما يعبر عن أن بسطاء المصريين كانوا يرفضون حكم الجماعة.

وشدد على أن الشارع المصري بطبيعته لفظ جماعة الإخوان التي أرادت السيطرة على حكم الدولة المصرية، والعبث بمؤسساتها، فنزول المصريين في 30 يونيو كان لتمثيل إرادتهم في خارطة الطريق التي أعلنا عنها.

وأكد أن كل فئات المجتمع رأت من جماعة الإخوان الإرهابية عام كامل ملئ بالعنف والدم والدعوة لقتال المصريين، موضحا أنهم تسلحوا بميليشياتهم وتنظيمهم الدولي في وجه الشعب.