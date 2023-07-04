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عاجل.. مفاجأة بشأن انتقال تريزيجيه وحجازي للأهلي يكشفها سيف زاهر

كتب:

محمد هانئ
01:59 ص | الثلاثاء 04 يوليو 2023
محمود حسن تريزيجيه

محمود حسن تريزيجيه

كشف الإعلامي سيف زاهر، مفاجأة بشأن إمكانية انضمام محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي وأحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي لصفوف الأهلي.

 

مفاجأة بشأن انتقال تريزيجيه وحجازي للأهلي

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه « ملعب أون تايم» عبر فضائية « أون تايم سبورتس1»:« هناك شركة مصرية خاصة بتسويق اللاعبين ستقدم عرضًا لكل من تريزيجيه وحجازي من أجل اللعب للنادي الأهلي».

وأضاف «زاهر»:« الشركة مستعدة لدفع من 80 إلى 100 مليون جنيه كعرض مالي لانضمام محمود تريزيجيه وأحمد حجازي للمارد الأحمر».

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