قصة مرض علاء عبدالخالق.. أبعده عن الغناء من 2015

على مدار أكثر من 15 عاما، كان يصول ويجول علاء عبد الخالق المسارح للغناء، في كافة أقطار الوطن العربي، إلى أن أصيب بمرض أبعده عن المسارح.

وفاة علاء عبد الخالق بعد صراع مع المرض

حتى منتصف السنوات العشر من الألفية الثالثة كان علاء عبد الخالق قادر على الغناء وصعود المسارح، إلى أن أصيب بمرض بعينه أفقده جزءا كبيرا من بصره، وأصبح غير قادر على النظر، وتعرض بعدها لوعكة صحية أثرت على أحباله الصوتية، ليتوقف عن الغناء من 2015.

عافر عبد الخالق كثيرا مع المرض، كان يحيي بشكل شهري حفلا غنائيا فى ساقية الصاوي من أجل مقابلة جمهوره المصري والعربي، إلى أن أصبح غير قادر خلال السنوات السبع الأخيرة على صعود المسارح، وقرر الابتعاد تماما عن الغناء والاكتفاء بظهور إعلامي بسيط على التلفزيون.

علاء عبدالخالق شارك فى تأسيس فرقة الأصدقاء

ذاع صيت علاء عبدالخالق مع الموسيقار عمار الشريعي حينما شارك رفقته في فرقة الأصدقاء مع منى عبد الغني وحنان وقدما عددا من أهم وأشهر الأغنيات منها الحدود.

كان آخر ظهور للراحل في مقابلة تلفزيونية مع الفنان اسعاد يونس عن تكوين فرقة الاصدقاء