موعد ومكان صلاة الجنازة على الراحل علاء عبد الخالق

تقرر عقد صلاة الجنازة على الفنان الراحل علاء عبد الخالق، من مسجد الشرطة بأكتوبر، عقب صلاة ظهر اليوم الثلاثاء.

وفاة علاء عبد الخالق

توفي منذ قليل نجم التسعينات الفنان علاء عبد الخالق عن عمر يناهز الـ59 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض، دام لفترة طويلة.

نعي الفنانين لعلاء عبد الخالق

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على نعي علاء عبد الخالق، أبرزهم حميد الشاعري الذي كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لا حول ولا قوة إلا بالله وفاة أخي وصديق العمر الفنان علاء عبد الخالق.. وجعت قلبي ياعلاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وكان آخر ظهور لعلاء عبد الخالق، منذ أشهر قليلة ماضية، إذ كان يحتفل بحفل زفاف ابنته بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

يذكر أن من أشهر أعمال الفنان علاء عبد الخالق الغنائية: قلبي طيارة ورق، بحبك باستمرار، داري.