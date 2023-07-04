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عمرو دياب ينعى علاء عبد الخالق: «أسكنه الله فسيح جناته»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
02:39 ص | الثلاثاء 04 يوليو 2023
علا عبد الخالق

علا عبد الخالق

حرص الفنان عمرو دياب على نعي المطرب الراحل علاء عبد الخالق، الذي توفي منذ قليل، عن عمر ناهز الـ59 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.

عمرو دياب ينعى علاء عبد الخالق

وكتب عمرو دياب عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «بمزيد من الحزن والأسى، أنعي الزميل العزيز الفنان الكبير علاء عبد الخالق، أسكنه الله فسيح جناته وألهم الأهل الصبر والسلوان».

حسام حسني يعلن وفاة علاء عبد الخالق

وكان أول من أعلن عن وفاة الفنان علاء عبد الخالق نجم التسعينات، الفنان حسام حسني، إذ كتب حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «علاء عبد الخالق في ذمة الله ادعوا له بالرحمة إن لله وإنا إليه راجعون».

وكان آخر ظهور لعلاء عبد الخالق، منذ أشهر قليلة ماضية، إذ كان يحتفل بحفل زفاف ابنته بحضور عدد كبير من نجوم الفن

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بقلم أحمد عبد الرحمن