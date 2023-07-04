عاجل.. وصول أوراق أسئلة الاستاتيكا إلى لجان امتحانات الثانوية العامة

استلمت لجان امتحانات الثانوية العامة، منذ قليل، صناديق أسئلة والبابل شيت وكتيبات المفاهيم لامتحان الاستاتيكا، الذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي، شعبة علمي رياضة، وفقًا للجداول المعتمدة والمعلنة رسميا من وزارة التربية والتعليم.

توزيع أوراق الإجابة والبابل شيت

ووجهت وزارة التربية والتعليم، توزيع أوراق البابل شيت وأوراق إجابة الأسئلة المقالية الخاصة بمادة الاستاتيكا علي الطلاب قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق، لكتابة البيانات الخاصة بالطلاب وتظليل أرقام الجلوس، فضلا عن فتح اللجان الامتحانية في الساعة الثامنة وربع صباحا للانتهاء من إجراءات التفتيش مبكرا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الغرفة المركزية بوزارة التعليم، تتابع منذ صباح اليوم وصول أوراق الأسئلة والبابل شيت وكتيبات المفاهيم، إلى اللجان الامتحانية في موعدها المحدد، مؤكدة تسليم كتيبات المفاهيم للطلاب بداية الامتحان والتنبيه عليهم بعدم الكتابة أو الشطب أو اتلافه لاستخدامه في امتحانات الثانوية السنوات المقبلة.