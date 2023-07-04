عاجل.. وقف حركة الإقلاع والهبوط في مطار موسكو وتحويل الرحلات لمطارات أخرى

أفادت وسائل إعلام روسية في نبأ عاجل، بوقف حركة الإقلاع والهبوط في مطار فنوكوفو الدولي بموسكو، بسبب اعتراض عدة مسيرات قرب العاصمة الروسية وتقرر تحويل الرحلات الجوية لمطارات أخرى.

بينما أعلنت فضائية «روسيا اليوم»، أن الدفاعات الجوية في موسكو تصدت لطائرات مسيرة.

يذكر أن مطار فنوكوفو الدولي يقع على بعد 28 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الروسية وهو واحد من المطارات الثلاثة الرئيسية التي تخدم موسكو.