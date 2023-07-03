زيلينسكي: بوتين لا يسيطر على الأمن في روسيا

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طريقة تعامل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مجموعة فاجنر العسكرية بـ «الضعيفة»، فلأول مرة لا يستطيع الرئيس الروسي السيطرة على كل شيء.

سبب سهولة تحرك فاجنر في روسيا

وأضاف «زيلينسكي» لشبكة «سي إن إن» مساء اليوم الإثنين، أن فاجنر تتحرك في عمق روسيا وتأخذ مناطق معينة، وهذا تم بسهولة ولم يستطع بوتين التحكم في هذا الأمر ولا السيطرة على الأمن.

وواصل الرئيس الأوكراني: «كلنا نفهم أن جيشه في أوكرانيا، وهذا هو السبب الذي جعل من السهل جدا على فاجنر التحرك بسهولة عبر الأقاليم الروسية دون إيقافها من الجيش أو القوات النظامية الروسية، وندرك بذلك أن بوتين لا يتحكم في السياسة الإقليمية وانهارت القوة العمودية التي اعتاد عليها بوتين».

خوف الضباط من فقد وظائفهم

وردا على سؤال تحكم الرئيس بوتين في كل تحركات الجيش الروسي قال: «لا يمكن لبوتين أن يتحكم بشكل كامل في جميع العمليات هو فقط يعطي الأوامر للقادة الخانفون بطبيعة الأمر من فقدان وظائفهم لكنه لا يفهم ولا يتحكم في الطبقة الوسطى من الجيش الروسي ولا الضباط والجنود الأقل رتبا».