إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص على صحراوي بني سويف الغربي

أصيب 4 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص»، بالطريق الصحراوي الغربي في المنطقة الواقعة بين محافظتي بني سويف والفيوم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص

وتلقت غرفة عمليات محافظة بني سويف، إخطارًا بورود بلاغ يفيد وقوع حادث إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين أبو الروس اتجاه القاهرة، وجرى التوجيه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

سيارتان لنقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل 4 مصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن أسماء المصابين هي: «فوزية. س . ا» 41 سنة، دون عمل، مصابة جرح باليد اليسرى، و«رمضان. ع . ع» 21 سنة، مصاب كدمات بأنحاء مختلفة من الجسم، دون عمل، و«جهاد. ح . أ» 21 سنة، مصاب جرح باليد اليسرى، و«حمادة . ف . ع» 33 سنة، دون عمل، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وجميعهم يقيمون بعزبة حميدة بقرية أبو صير الملق بمركز الواسطى، وجرى نقلهم إلى مستشفى الواسطى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.