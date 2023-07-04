انتظام عمل مركز توزيع أسئلة امتحان الاستاتيكا لطلاب الثانوية في كفر الشيخ

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إشارة من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بانتظام عمل مركز توزيع الأسئلة، ووصول صناديق أسئلة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» لطلاب الشعبة العلمية «الرياضيات»، إلى اللجان قبل الساعة التاسعة صباحا دون أي مشاكل، والتأكد من جاهزية المدارس التي توجد بها لجان امتحانات الثانوية العامة، وعددها 76 لجنة عامة بنطاق المحافظة.

نقل صناديق أسئلة مادة الاستاتيكا في حراسة أمنية مشددة

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنّه جرى نقل صناديق أسئلة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» لطلاب الشعبة العلمية «الرياضيات»، في حراسة أمنية مشددة إلى جميع اللجان دون أي مشاكل بالتعاون مع أجهزة الأمن، وجرى تكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء الامتحانات، وتخصيص سيارة إسعاف أمام كل لجنة، والتعاون مع مديرية الأمن بقيادة اللواء خالد عبدالسلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، لتأمين اللجان من الخارج.

طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ

يذكر أنّ عدد طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحان هذا العام بمحافظة كفر الشيخ يبلغ 25 ألفا و99 طالباً وطالبة، من خلال 76 لجنة عامة، موزعين على 12 إدارة تعليمية، من بين 13 إدارة تعليمية تضمها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لعدم وجود لجان ثانوية عامة بإدارة سيدي غازي التعليمية، لأداء طلاب المدارس بلجان إدارتي شرق وغرب كفر الشيخ التعليميتين.