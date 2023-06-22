«تعليم كفر الشيخ» تكرم توجيه الصحافة لحصده المراكز الأولى على مستوى الجمهورية

كرّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفرالشيخ، في مكتبه اليوم الخميس، توجيه عام الصحافة والإعلام، وهم محي الخيري موجه عام الصحافة، ورباب السيد، موجه أول مركزي، وموجهي الصحافة والإعلام بكافة الإدارات التعليمية، مقدماً شهادات التقدير للجميع.

تحقيق 9 مراكز جمهورياً في 5 مسابقات في شتى فنون الصحافة والإعلام

وأوضح «عبد الله»، أن جميع الإدارات ساهمت في تحقيق إنجاز كبير بحصول مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ على 9 مراكز جمهورياً في 5 مسابقات في شتى فنون الصحافة والإعلام، وهي الإذاعة المدرسية، والمجلة الإلكترونية، والتقرير الصحافي، والحديث الصحافي، ومعرض الصحف العام.

العمل بروح التعاون بين فريق توجيه الصحافة والإعلام،

وأشار «عبد الله»، إلى أنه يتم العمل بروح التعاون بين فريق توجيه الصحافة والإعلام، مؤكداً أهمية الدور المنوط بتوجيه الصحافة والإعلام وذلك من خلال برنامج الصحافة المدرسية والإذاعة المدرسية وكافة فنون التحرير الصحفي لجميع طلاب كافة المراحل التعليمية، كما أثنى على الجهد المبذول من التوجيه العام للوصول للمستوى المتميز للطلاب والمدارس والإدارات، في إطار سلسلة الإنجازات التي حققها توجيه عام الصحافة على مستوى الجمهورية.

وحصل توجيه عام الصحافة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، في وقت سابق، على درع التفوق في المسابقات والمعارض الصحفية وشهادات التقدير من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برعاية الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.