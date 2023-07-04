احذر عمل مطب صناعي أمام منزلك دون ترخيص.. العقوبة تصل إلى الحبس 

يساهم قانون المرور في تنظيم حركة السير على الطرق، بما يضمن السلامة الجميع، سواء قائدي السيارات أو الركاب أو حتى المارة على الطرق، ولذلك نص القانون على عدّة مخالفات لا يجوز ارتكابها، وإلا تعرض صاحبها لغرامة مالية أو عقوبة تصل للحبس في بعض الحالات، ومنها ما يتعلق بالاعتداء على الطريق.

وينفذ البعض من أصحاب المنازل أو المحلات، المطبات الصناعية أمام مكانهم دون الحصول على ترخيص، وهذا الأمر يعاقب عليه قانون المرور في المادة رقم «81 مكررًا / 2».

عقوبة المطب الصناعي

ويعاقب قانون المرور كل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو أغلق مكانا، أو اقتطع، أو احتجز، أو منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر، بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد عن 3000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر.

وتضاعف العقوبة السالبة للحرية، والغرامة المالية عند العود لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري.