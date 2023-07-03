لماذا ترفض إدارات المرور نقل ملكية السيارة حال عدم مطابقة البصمة؟

قال الخبير الأمني اللواء عبدالوهاب الراعي، إنّ المرور يرفض نقل ملكية السيارة إلى المالك الجديد لحين تقديم شهادة مطابقة البصمة من المرور القديم، لضمان أنّ موتور السيارة يحمل ذات البيانات المسجلة في ملف السيارة بالمرور.

وأضاف الراعي لـ«الوطن»، أنّ مطابقة بصمة الموتور تكون من خلال المهندس الفني الذي يصدر هذا المستند، لتأكيد أنّ الفحص الفني للموتور متطابق مع بيانات السيارة المسجلة في الملف الخاص بها في المرور.

وشرح الراعي إجراءات استخراج بصمة مطابقة الموتور، في إطار القانون والمعلن من مصلحة الأحوال المدنية، ويجب على مالك السيارة استخراجها بنفسه أو عن طريق وكيل.

إجراءات مصابقة البصمة

- الذهاب إلى المرور القديم الخاص بالسيارة وطلب مطابقة البصمة من الموظف المختص

- سداد الرسوم المستحقة للحصول على تلك الخدمة من قبل المرور ولا يمكن استخراج مطابقة البصمة بشكل إلكتروني

- يتأكد المهندس الفني أنّ بصمة الموتور بالسيارة تحمل ذات البيات المسجلة في ملف السيارة قبل إصدار شهادة مطابقة البصمة.

إجراءات نقل ملكية السيارة في المرور

- تقديم توكيلات السيارة بالترتيب مع صورتين من كل توكيل.

- وجود بطاقة الرقم القومي مع صورتين منها للمشتري والبائع.

- شهادة مخالفات للسيارة من البائع بتاريخ حديث لا يتعدى شهر.

- شهادة بيانات من المرور القديم للسيارة حال انتهاء رخصة السيارة.

- نموذج عقد بيع، ويجب ملء البيانات بخط جيد دون أخطاء إملائية.

- تقديم الأوراق للموظف المتخصص بتسجيل العقود.

- دفع الرسوم المطلوبة في خزينة الشهر العقاري.

- ختم العقد من مدير مكتب الشهر العقاري والتأكد من صحة الختم من الموظف المختص.