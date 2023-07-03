تعرف على غرامة التوقف المتعمد على الكباري وفق قانون المرور الجديد

يتسبب وقوف المركبات أو الدراجات النارية على الكوبري إلى تعطل حركة المرور، بالإضافة إلى تكدس السيارات وتعطيل مصالح المواطنين، ولذلك نص قانون المرور الجديد على توقيع عقوبات بحق المخالفين.

قيمة غرامة التوقف المتعمد على الكوبري

نص قانون المرور الجديد بمعاقبة المخالفين المتعمدين التوقف على الكوبري دون سبب بغرامة بالحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه و100 جنيه عقوبة الحد الأدنى، من جهتها كشفت الإدارة العامة للمرور مضاعفة مبلغ الغرامة على قائد السيارة عند تكرار ارتكاب المخالفة المرورية للمرة الثانية خلال فترة 6 أشهر، طبقًا لما ورد في قانون المرور الجديد فإنه تسجل المخالفة عند العودة بقيمة مضاعفة عن التي سجلت المرة الأولى، كما أتاح قانون المرور الجديد إمكانية الاستعلام عن المخالفات برقم لوحة السيارة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

1- الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة.

2- الضغط على كلمة بيانات المرور، اختيار الاستعلام عن المخالفات.

3- إدخال بيانات الخاصة بالسيارة للكشف عن مخالفاتها.

4- تسجيل رقم اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة، كتابة الأرقام أولا وثم الحروف.

6- الضغط على كلمة إجمالي المخالفات، لتظهر قيمة مخالفات المرور المطلوب تسديدها.

الخطوات المطلوبة لتسديد الغرامات إلكترونيًا

بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة يظهر على الشاشة قيمة المخالفات المطلوبة سدادها، وتوضح الخطوات المطلوبة لتسديد الغرامات إلكترونيًا كالآتي:

1- تسجيل الاسم رباعيًا في الخانة المخصصة لذلك.

2- كتابة اسم المرور التابع له مالك السيارة، وعنوان مالك السيارة.

3- سداد قيمة مخالفات المرور والغرامة اون لاين، بعد الانتهاء من الخطوات السابقة.

4- الدفع عبر الموقع الإلكتروني بطاقة الائتمان، أو دفع عبر ماكينة الدفع الفوري، أو الدفع النقدي عند وقت تسلم الشهادة.