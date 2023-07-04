هل الحصول على دورة تعليم القيادة في مدرسة خاصة يعفي من دخول مدرسة المرور؟

قال الخبير الأمني اللواء عادل عبدالعظيم، إنَّه يجب على أي مواطن يتقدم لاستخراج رخصة قيادة سيارة ملاكي أو أجرة إجادة فنون القيادة حتى يتمكّن من اجتياز الاختبار في المرور وهو أولى الخطوات لاستخراج رخصة القيادة.

مدرسة القيادة الخاصة

وأضاف الخبير الأمني، لـ«الوطن»، أنَّ المواطن الحاصل على دورة تعليم القيادة في مدرسة خاصة غير ملزم بدخول مدرسة القيادة في المرور، لكن يجب على وحدة المرور التابع لها محل إقامته اختباره ففي حالة النجاح في الاختبار يحصل على رخصة القيادة بعد استكمال باقي الاختبارات والأوراق المطلوبة.

مدرسة القيادة في المرور

وتابع «عبدالعظيم»، أنَّه من الطبيعي والمهم أن يستفيد المواطن من مدرسة القيادة المنعقدة في المرور حتى يتعلم منها فنون القيادة السليمة ويجب أن يحرص كل فرد على هذه الثقافة حتى يتجنب الحوادث خلال قيادة السيارة على الطرق السريعة أو داخل المدن.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة خاصة أول مرة

- أن يكون طالب الخدمة أكبر من 18 عامًا.

- إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، مع اطلاع الموظف على البطاقة الأصلية.

- لابد من وجود المهنة في بطاقة الرقم القومي.

- تقديم صورة من شهادة التخرج، مع اطلاع الموظف على الشهادة الأصلية.

- نموذج رقم 256 من أجل الحصول على رخصة قيادة خاصة، وهو متوفر بمقر إدارة المرور.

- إحضار 4 صور شخصية حديثة، مقاسها (4*6) بخلفية بيضاء.

- يجب تقديم أصل شهادة الكشف الطبي الذي تمّ توقعيه على المتقدم عن صحة النظر وأمراض الباطنة.

- يجب أن يجتاز المتقدم اختبارات الإشارات والقيادة في المرور، مع دفع الرسوم المقررة.