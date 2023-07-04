أسعار العملات الیوم الثلاثاء 2023-7-4 في البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

شهدت أسعار العملات الیوم الثلاثاء 2023-7-4 في أول أيام عمل البنوك بعد عودتها من إجازة عيدي الأضحى المبارك و30 يونيو، استقرارا ملحوظا على مستوى العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، سواء الدولار الأمريكي أو اليورو أو الريال السعودي.

اسعار العملات الیوم في البنوك المصریة

تستعرض «الوطن» اسعار العملات الیوم في البنوك المصریة، حسب آخر تحديث صدر عن مواقع البنوك المصرية الرسمية على شبكة الإنترنت.

سعر الدولار في البنوك المصریة

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 30:75 وسعر البيع 30.85.

في بنك مصر: سعر الشراء 30:75 وسعر البيع 30.85.

في بنك القاهرة: سعر الشراء 30.85 وسعر البيع 30:95.

سعر الیورو في البنوك المصریة

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 30:50 وسعر البيع 33:65.

في بنك مصر: سعر الشراء 30:50 وسعر البيع 33:65.

في بنك القاهرة: سعر الشراء 33:61 وسعر البيع 33:71.

سعر الجنیه الإسترلیني أمام الجنیه المصري

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 39:08 وسعر البيع 39:29.

في بنك مصر: سعر الشراء 39:08 وسعر البيع 39:29.

في بنك القاهرة: سعر الشراء 39.21 وسعر البيع 39:42.

سعر الریال السعودي في البنوك المصریة

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 8:19 وسعر البيع 8:22.

في بنك مصر: سعر الشراء 8:19 وسعر البيع 8:22.

في بنك القاهرة: سعر الشراء 8:19 وسعر البيع 8:25.

سعر الدرھم الإماراتي في البنوك المصریة

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 8:38 وسعر البيع 8:39.

في بنك مصر: سعر الشراء 8:39 وسعر البيع 8:40.

في بنك القاهرة: سعر الشراء 8:38 وسعر البيع 8:40.

سعر الدینار الكویتي في البنوك المصریة

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 99:42 وسعر البيع 100:35.

في بنك مصر: سعر الشراء 100:11 وسعر البيع 100:38.

في بنك القاهرة: سعر الشراء 100:40 وسعر البيع 100:71.