سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.. يشهد استقرارا ملحوظا

يشهد سعر الدولار اليوم، في جميع البنوك المصرية، استقرارًا ملحوظًا، وذلك قبل عودة العمل بالبنوك غدًا الثلاثاء، بعد قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك التي استمرت 7 أيام متواصلة بدأت الثلاثاء الماضي، ولم يحدث أي تغيير في سعر الدولار منذ فترة طويلة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية قبل استئناف العمل غداً، التي جاءت كما يلي:

سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري

- سجل سعر شراء الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار 30.85 جنيه في بنك الإسكندرية، وذلك بالنسبة للشراء، وسعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدولار داخل بنك التنمية الصناعية 30.75 جنيه بالنسبة للشراء أما سعر البيع سجل 30.85 جنيه.