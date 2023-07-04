7 معلومات عن مؤتمر «المصريين بالخارج 4» قبل انطلاقه نهاية الشهر الجاري

أيام قليلة، وتنطلق النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات «المصريين بالخارج»، إذ تستعد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لإطلاق هذه النسخة، بمشاركة عدد كبير من المصريين بالخارج وممثلي الجاليات المصرية المغتربين من جميع الدول المضيفة، لفتح باب النقاش والتحاور معهم، لإخبارهم بما حدث خلال العام الحالي، والاستماع لمتطلباتهم.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة للنسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج»، قبل انطلاقه بأيام، وفقا لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج.

تفاصيل مؤتمر «المصريين بالخارج 4»

1- تنطلق النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج» يوم 31 يوليو الجاري بمحافظة القاهرة.

2- تمّ تغيير اسم المؤتمر هذا العام من مؤتمر «اتحاد الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، إلى مؤتمر «المصريين بالخارج»، ليكون أشمل بحضور المصريين بالخارج.

انطلاق مؤتمر «المصريين بالخارج 4» 31 يوليو الجاري

3- تُقام فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج» على مدار يوم واحد فقط وهو يوم 31 يوليو الجاري.

4- على هامش إطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج»، سيتمّ تنظيم زيارات ميدانية للمصريين بالخارج المشاركين في هذه النسخة من المؤتمر، داخل المدن والمشروعات الجارية داخل الدولة، لتعريفهم بها.

5- تبدأ فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج»، بالجلسة الافتتاحية التي تأتي تحت عنوان «كشف حساب»، لاستعراض ما تمّ إنجازه من توصيات النسخة الثالثة من المؤتمر ذاته على مدار عام كامل.

6- تشمل النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج»، 5 محاور وهي: «المحور الاقتصادي، والمحور السياسي، والمحور التعليمي، والمحور الاجتماعي، والمحور الخدمي».

7- تضم النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج»، 3 جلسات رئيسية تمتد حتى يوم 31 يوليو الجاري.