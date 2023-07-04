وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة في البحر الأحمر

وصل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل قليل، إلى مدينة الغردقة في البحر الأحمر، لمتابعة أعمال امتحانات الثانوية العامة، حيث تفقد عددا من لجان الامتحان، واطمأن على سير العملية الامتحانية بالثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، يرافقه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وهشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، وعدد من قيادات التعليم بالمحافظة.

وزير التربية والتعليم يتفقد لجان الثانوية العامة

وأوضح مسؤولو التربية والتعليم في البحر الأحمر لـ«الوطن»، أنّ جولة وزير التربية والتعليم شملت تفقد عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة، بينها لجنة مدرسة خالد ابن الوليد، ولجنة مدرسة المتفوقين شمال مدينة الغردقة.

اجتماع وزير التربية والتعليم

ومن المقرر أن يعقد وزير التربية والتعليم، اجتماعا مع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عقب تفقده اللجان لمتابعة سير التعليم والوقوف على مشكلات التعليم بالمحافظة والعمل على حلها.

امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر

وانتظم طلاب البحر الأحمر في تأدية امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لشعبة الرياضة في 13 لجنة امتحان بمدن البحر الأحمر وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ولم تتلقى غرفة عمليات البحر الأحمر أي شكاوى بشأن سير العميلة الامتحانية.