تحذير مهم من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة قبل امتحان الاستاتيكا

حذّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة قبل عقد امتحان الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا، لطلاب الشعبة العلمية، غدا، من اصطحاب التليفون المحمول إلى داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، بعد رصد 25 حالة غش حتى الآن.

3 عقوبات ضد الغشاشين في امتحانات الثانوية العامة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توقيع عقوبات صارمة ضد الطلاب الغشاشين في امتحانات الثانوية العامة، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مؤكدة أنّه لن يتم المساواة بين الطالب المجتهد بآخر غشاش.

وتمثلت عقوبات الطلاب الغشاشين في امتحانات الثانوية العامة، فيما يلي:

العقوبة الأولي: اصطحاب التليفون المحمول إلى داخل لجان امتحانات الثانوية العامة حتى إذا كان مغلقا، وسيتم الحرمان من الامتحان في المادة التي يؤدي فيها الطالب الاختبار.

العقوبة الثانية: اصطحاب التليفون المحمول إلى داخل لجان امتحانات الثانوية العامة إذا كان مفتوحا، دون أن يستخدمه الطالب، ويُحرم من الامتحان لمدة عام دراسي كامل.

العقوبة الثالثة: إذا استخدم الطالب التليفون المحمول داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة في الغش وتم ضبطه، يُحرم من الامتحانات لمدة عامين متتاليين بخلاف العقوبة الجنائية والغرامة.

25 طالبا مهددون بالحرمان من امتحانات الثانوية العامة عامين متتاليين

وكشف مصدر مسؤول في غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني، رصد 25 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2023، حتى الآن، مشيرا إلى أنّ الـ25 طالبا مهددون بالحرمان من امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين متتاليين بعد ضبطهم متلبسين باستخدام التليفون المحمول في الغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، مطالبا جميع الطلاب بعدم حيازة التليفون المحمول داخل اللجان الامتحانية، حفاظا على مستقبلهم التعليمي.

رصد 5 حالات غش في امتحان اللغة العربية

وتمثلت حالات الغش الـ25 التي تم رصدها داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 حتى الآن، في 3 حالات غش بمواد التربية الدينية والتربية الوطنية، و3 حالات في امتحان الاقتصاد والإحصاء، و3 حالات في امتحان اللغة الأجنبية الثانية، و5 حالات في امتحان اللغة العربية، وحالتين غش في امتحان الفيزياء، و4 حالات غش في امتحان التاريخ، و3 حالات غش في امتحان الكيمياء، وحالتين غش في امتحان الجغرافيا.

لجان امتحانات الثانوية العامة بها كاميرات مراقبة

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات سابقة لـ«تليفزيون الوطن»، أنّ جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، بها كاميرات مراقبة متصلة بغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، ومتصلة بغرف العمليات الفرعية بجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة سير الامتحانات، وضبط حالات الغش، لمعاقبة الغشاشين، ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.