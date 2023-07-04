يهتم كثيرون بموعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب والقنوات الناقلة، نظرا لأهمية المباراة للفريقين، التي تنطلق ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، والفريق الخاسر يودع البطولة، في حين يصعد االفريق الفائر للدور قبل النهائي.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب والقنوات الناقلة

مباراة الزمالك والمقاولون العرب، مهمة ومصيرية بالنسبة للفريقين، حيث تحدد الفريق الذي يستكمل مشواره في البطولة، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:30 مساء، على ستاد القاهرة الدولي.

تردد قناة أون تايم سبورت

وتبث شبكة قنوات أون تايم سبورت، مباراة الزمالك والمقاولون العرب، من خلال قناتي أون تايم سبورت 1 عبر تردد 11861، معدل الترميز: 27500، رأسي، معامل تصحيح الخطأ 6/5، وعبر قناة أون تايم سبورت 2، على التردد 10853، الترميز 27500، أفقي.

حكام مبارة الزمالك والمقاولون

أعلنت مساء أمس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء حكام مباراة الزمالك والمقاولون، حيث يدير المبارة الحكم الدولي محمد معروف، يعاونه الحكام شريف عبدالله وصالح محمد وعمرو رمضان.