«معلومات الوزراء»: استهلاك 400 مليون طن ورق سنويا بالعالم لتصنيع النقود

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّ استخدام الورق زاد على مستوى العالم بنسبة 400% في الأربعين عامًا الماضية، حيث يتم استهلاك نحو 400 مليون طن من الورق سنويا على مستوي العالم لتصنيع احتياجاتنا الأساسية من النقود وعلب الورق المقوى والإيصالات وغيرها.

صناعة الورق خامس أكبر مستهلك للطاقة

وأوضح المركز في تقرير نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنَّ صناعة الورق تعد خامس أكبر مستهلك للطاقة، حيث تمثل 4% من إجمالي استخدامات الطاقة في العالم، كما تتطلب عملية تصنيع الورق استخدام كميات كبيرة من المياه، فيحتاج تصنيع ورقة واحدة إلى ما يتراوح بين لترين و13 لترًا من المياه، و تزيد صناعة الورق من وتيرة قطع الأشجار.

صناعة الورق تسبب في إزالة 100 مليون هكتار من الغابات

ولفت إلى أنَّه صناعة الورق تسببت في إزالة 100 مليون هكتار من الغابات، وفي بعض المناطق تسببت صناعة الورق في تدمير الغابات تمامًا، من ثم زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، الذي كانت تمتصه الأشجار قبل قطعها، ولذلك فقد اتخذت الحكومات والمنظمات تدابير مختلفة لمعالجة التأثير البيئي لصناعة الورق منها إعادة تدوير مخلفات الورق، والتبديل من الورق إلى الورق الرقمي واستخدام الوسائط الرقمية والملفات الالكترونية وذلك من أجل زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف وتوفير الوقت وزيادة الإنتاجية وحماية البيئة.