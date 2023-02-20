هل تختلف استخدامات كابلات الطاقة الشمسية عن غيرها؟.. «الكهرباء» تجيب

كشفت الشئون الفنية بهندسة كهرباء التحرير "بدر" بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أوجه الاختلاف بين كابلات الطاقة الشمسية عن الكابلات العادية لافتا إلى أن كابلات الطاقة الشمسية ليس لأنها فقط كابلات تيار مستمر DC بينما الكابلات الأخرى هي كابلات تيار متناوب AC.

كابلات الطاقة الشمسية لها خصائص فريدة بسبب مكان وطريقة استخدامها

أشارت الشئون الفنية بهندسة كهرباء التحرير "بدر"، عبر المنشور إلى أن كابلات الطاقة الشمسية لها خصائص فريدة بسبب مكان وطريقة استخدامها لافتا إلى أن كابلات الطاقة الشمسية توضع في الشمس الحارة في الصيف وهذا يترتب عليه عدة أمور كالآتي:

كابلات الطاقة الشمسية تتحمل درجات حرارة حتى 120 درجة مئوية

قالت الشئون الفنية بهندسة كهرباء التحرير "بدر"، إنه يجب أن تتحمل كابلات الطاقة الشمسية حرارة الشمس المباشرة ولذلك تتحمل هذه الكابلات درجات حرارة حتى 120 درجة مئوية مقابل 70 درجة مئوية للكابلات العادية ويفترض أن تستطيع أن تعمل بدرجة حرارة 120° مئوية لعدد ساعات طويل قد يفوق 20 ألف ساعة وهذا الأمر يتعلق بالعازل المحيط بالأسلاك والمادة المصنوع منها وجودتها.

الكابلات مقاومة للأشعة فوق البنفسجية

وأشارت الشئون الفنية بهندسة كهرباء التحرير "بدر" إلى أنه يجب أن تكون الكابلات مقاومة للأشعة فوق البنفسجية التي تسبب تفتت البلاستيك و تشققه مثلما يحدث مع الأسلاك العادية الممدودة في الشمس لذلك تغلف الكابلات المخصصة للتركيب الخارجي بغلاف مطاطي أسود إضافي يحميها من الشمس وتسمى كابلات دبل عازلية NYY.

كابلات الطاقة الشمسية مرنة

وأشارت إلى أنه من أجل السهولة والمرونة في التركيب فإن كابلات الطاقة الشمسية تكون كابلات شعرية مرنة، وليس من أجل أي سبب أخرى سوى المرونة، لافتا إلى أن كل من يعمل في الطاقة الشمسية يعرف مدى صعوبة تركيب الأسلاك المجدولة أو المصمتة بين الألواح وتوصيلها، فمع مقاطع 10 أو 16 مم2 فستجد قساوة في الكابلات المجدولة وصعوبة في ثنيها بالإضافة لمقاومتها الميكانيكية للانثناء والتثبيت.