الطاقة الذرية تفتتح مؤتمر استخدامات كيمياء البوليمرات في المجالات المختلفة

افتتح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، الدكتورة سحر إسماعيل رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، والدكتورة نادية لطفي هلال رئيس مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، والدكتورة غادة عادل رئيس قسم كيمياء البوليمرات، مؤتمر قسم كيمياء البوليمرات بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.

تطوير مرشحات محطات التحلية

قالت الدكتورة غادة عادل رئيس القسم في تصريحات للصحفيين، إن المؤتمر يستمر على مدار ثلاثة أيام، لمناقشة أهم الأبحاث في مجالات واستخدامات كيمياء البوليمرات في المجالات المختلفة، ومنها الطب، والزراعة وتحلية مياه البحار، وتطوير مرشحات محطات التحلية، وإنتاج الهيدروجين، البوليمرات الذكية والصناعة وغيرها.

وسيحاضر بهذا المؤتمر، علماء من القسم بالإضافة إلى بعض العلماء من مركز المعامل الحارة بالهيئة، الجامعة الألمانية بالقاهرة، مركز بحوث الصحراء، ومركز بحوث البترول.

وعرضت الدكتورة غادة عادل رئيس قسم كيمياء البوليمرات، عرضا توضيحيا عن نشأة القسم منذ عام 1983، وكذلك أهم المعامل الموجود بالقسم، ورؤية القسم الحالية والمستقبلية بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.

المشروعات التطبيقية لبعض المنتجات بالأسواق

استعرضت الأنشطة العلمية المختلفة للقسم من خلال إحصائيات تحليلية للإنتاج العلمي والتخصصي للقسم، وأنشطة التعاون الدولي والمحلي، وبعض المشروعات التطبيقية لبعض المنتجات بالأسواق المصرية.

ويبلغ عدد أعضاء القسم 44 عالما، إذ نشروا عدد 346 بحثا في الخمس سنوات الأخيرة، ومن أهم مجالات التطبيقات العملية ومجالات الأبحاث التطبيقية بالقسم:

• استخدام البوليمرات فى معالجة المياة من الملوثات المختلفة وإزالة الملوحة وتحسين المنتجات الزراعية.

• تحضير وتطوير البوليمرات الطبيعية والبتروكيماوية لخدمة أغراض الطاقة الجديدة والمتجددة.

• تحضير مواد بوليمرية ونانونية للاستخدامات المختلفة في المجالات الطبية وصناعة الدواء.

• تصنيع وتطوير بعض مواد الدهانات والطلاء الصديقة للبيئة والمضادة للتآكل والميكروبات.

• تدوير النفايات البوليمرية الطبيعية والصناعية لإعادة استخدامها في التطبيقات المختلفة.

• إنتاج البلاستيك القابل للتحلل في إطار إعادة تدوير المخلفات للحفاظ على البيئة وتصنيع أفلام البلاستيك المستخدمة في التعبئة.

واستعرض الدكتور إيهاب زكريا أستاذ مساعد كيمياء الإشعاع بالقسم، نشأة البوليمرات واستخداماتها المختلفة في الأغراض التطبيقية في المجالات المختلفة، ثم تلاه الدكتور صلاح لطفي أستاذ كيمياء الإشعاع التطبيقية الذي قدم عرضا متميزا عن استخدام الإشعاع بهدف إحداث الترابط الإشعاعي للبوليمرات ذاتية الذاكرة للشكل (SMP) الجامي، كأحد تطبيقات البوليمرات الذكية.

ومنها البوليمرات ذاتية الذاكرة، للشكل التي تتميز بالتكيف والاستجابة للمؤثرات الخارجية مثل درجة الحرارة والمجال المغناطيسي والكهربي والقوة الأيونية والتي يتم استخدامها في تطبيقات كثيرة بالهندسة الطبية الحيوية كمواد الشفاء الذاتي، وكذلك بعض التطبيقات الأخرى في مجال الفضاء ومشغلات العضلات الاصطناعية.

وبصريات قابلة للتحويل/ الاسترداد، بعض الألعاب (مثل شعر الدمية مع الشركات الصغيرة والمتوسطة)، ضبط بنية السطح (على سبيل المثال، التجاعيد) المنتجات التي يمكن إعادة تشكيلها، السيارات (مجموعات المقاعد، هياكل السيارات القابلة للضبط، تشكيل هيكل السيارة)، لاصق جاف ذاتي التقشير، ألياف ذاتية الذاكرة وتطبيقاتها في في صناعة النسيج.

أساسيات خلايا الوقود

وجرى تقديم عرض من الدكتور أحمد عاشور الأستاذ بقسم الفيزياء الإشعاعية، عن نظرية عمل المسرعات الإلكترونية والأيونية، ومدى تفاعلها مع المواد وتأثيراتها السلبية والإيجابية، وتطبيق هذه الأشعة في الأغراض الصناعية، مثل تصنيع الخلايا الشمسية.

وتلاه عرضا من الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل الكلية لشئون الطلاب بكلية الهندسة وعلوم المواد بالجامعة الألمانية بالقاهرة، وشمل مقدمة عن أساسيات خلايا الوقود الهيدروجينية الخضراء، كمصدر بديل للطاقة وتطبيقاتها، مع التقدم التقني السريع في السنوات الأخيرة، والاتجاهات المستقبلية، وكذلك تكنولوجيا خلايا وقود الهيدروجين، وأساسيات التحفيز الكهربائي، وإنتاج وتخزين الهيدروجين، كما عرض مثال عملي وتطبيق على حالة الفن في التطور الأخير.

وقدمت الدكتورة أنكي كلينجنر عضو هيئة تدريس في قسم الفيزياء بالجامعة الألمانية بالقاهرة وعضو في مختبر أنظمة الربوت في مجالات النانو والميكرو الطبية Medical Micro and Nano Robotics في الجامعة الألمانية في القاهرة، عرض عن الطباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام المواد الخام المتجددة والتطوير التكنولوجي لنمذجة ترسيب السائل.

أضافت الدكتورة أماني إسماعيل الأستاذ بالقسم وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر بأن المؤتمر سيستمر لعرض مجموعة متميزة أخرى من الأبحاث التطبيقية لاستخدامات كيمياء البوليمرات على مدار اليومين القادمين.

قال الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي بأن هذا المؤتمر العلمي المتميز لقسم كيمياء البوليمرات هو استكمال لسلسلة من الأنشطة العلمية والتي يتم تنظيمها شهرياً بمراكز الهيئة المختلفة لعرض أهم الأنشطة وتبادل الخبرات بين أقسام الهيئة المختلفة وكذلك الجامعات ومراكز البحوث وليعطي مثالاً لكيفية إدماج البحوث التطبيقية لخدمة المجتمع والصناعة وكذلك تسويق البحث العلمي.

تبادل الخبرات مع الجامعات

اشارت الدكتورة سحر أسماعيل رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع بأن هذا المؤتمر العلمي لقسم كيمياء البوليمرات يفتح أفاق جديدة لتبادل الخبرات مع الجامعات ومراكز البحوث وكذلك يفتح آفاق تطبيقية جديدة لخدمة المجتمع واستخدام البوليمرات في الكثير من المجالات الطبية والصناعية والهندسية.

أضافت الدكتورة نادية لطفي رئيس مركز بحوث الأمان النووي والاشعاعي بأن هذا المؤتمر المتميز يساعد على التعاون بين مراكز الهيئة وتبادل الخبرات خاصة في المجالات التطبيقية التي تفيد المجتمع.

نموذج لنقل الخبرات بين الأجيال المختلفة

صرح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية بأن القسم من أحد المدارس العلمية التي تذخر بها هيئة الطاقة الذرية ويعتبر مدرسة علمية متميزة في مجال كيمياء البوليمرات ويذخر بمجموعة متميزة من الرواد واعضاء هيئة التدريس والفنيين وهو نموذج لنقل الخبرات بين الأجيال المختلفة على مدار أكثر من أربعون عاماً.