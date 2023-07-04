عمدة موسكو: توجيه رحلات مطار فنوكوفا لمطارات أخرى بعد هجوم على العاصمة

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم الثلاثاء، توجيه الرحلات الجوية من مطار فنوكوفا إلى مطارات أخرى إثر هجوم بمسيرات تم التصدي لها في ضواحي العاصمة.

وقال سوبيانين، «لقد وقعت محاولة أخرى لشن هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، في منطقة موسكو الجديدة وضواحي موسكو»، مضيفًا أنَّه تمّ صد الهجمات من قبل أنظمة الدفاع الجوي، وتحييد جميع الطائرات المسيرة التي تم اكتشافها، ولأسباب أمنية، تمّ إعادة توجيه بعض الرحلات الجوية مؤقتا من مطار فنوكوفو.

وأكّد أنَّ محاولة الهجوم بطائرات مسيرة لم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقد أعلن مصدر في هيئات الطوارئ الروسية أنَّ وسائل الحرب الإلكترونية الروسية في موسكو الجديدة قرب موسكو تصدت وأسقطت طائرتين بدون طيار.

وأشار المصدر، وفقًا لقناة روسيا اليوم، إلى أنَّ الجيش الروسي تمكّن من إسقاط مسيرة جوية ثالثة فوق مقاطعة كالوغا القريبة من العاصمة الروسية.

الجيش الروسي تمكّن من إسقاط مسيرة جوية ثالثة فوق مقاطعة كالوغا

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أطقم المروحيات الهجومية الروسية من طراز «كا-52» التابعة للمنطقة العسكرية المركزية دمرت مركبات ومدرعات أوكرانية في اتجاه كراسني ليمان.

وذكرت الوزارة أن المروحيات «كا-52» دمرت معدات عسكرية باستخدام منظومة «فيخر أم» الجوية المضادة للدبابات، موضحا أن طيارا المروحيات «كا-52» و«مي-28 أن» اقترابا من الأهداف على ارتفاعات منخفضة للغاية وضربا أهدافا أرضية بمقذوفات موجهة وغير موجهة ومعظم المعدات الأوكرانية المدمرة هي دبابات أجنبية ومركبات مشاة قتالية قدمتها الدول الغربية.

من جهة أخرى، أفاد ممثل الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني في روسيا، أن بعض الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تبدي الاهتمام بشراء فرقاطات «Gepard-3.9» الروسية وسفن حربية أخرى.

وأشار ممثل الهيئة، إلى أنَّ المباحثات تجري، بين الجانب الروسي وهذه الدول في ظروف سرية، مضيفًا أنه لدى روسيا خبرة واسعة في مجال بناء السفن، وتم الاعتراف بفعالية السفن الروسية في جميع أنحاء العالم، لهذا السبب بالذات تبدي دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ الاهتمام الكبير ليس فقط في فرقاطات «Gepard-3.9»، بل وبالسفن الحربية الروسية الأخرى.