رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. متاح خلال ساعات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، من المقرر أن تتيجه وزارة التربية والتعليم فور إعلان النتيجة، وذلك خلال الساعات المقبلة، فور اعتمادها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

ومن خلال رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، يستطيع الطالب إدخال رقم الجلوس، ومعرفة النتيجة في التخصصات «زراعي، وصناعي، وتجاري، وفندقي» لجميع الأنظمة «السنوات الثلاث، وإعداد مهني، والسنوات الخمس، وتعليم وتدريب مزدوج، وتكنولوجيا تطبيقية» للحصول عليها.

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. غدا

وقال مصدر بالتربية والتعليم لـ«الوطن»، إنه يجرى إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لجميع التخصصات فورا اعتمادها، على الموقع الرسمي لها ويحصل الطالب على النتيجة برقم الجلوس، مشيرا إلى أن نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ستعتمد غدا الأربعاء .

وأوضح أن النتيجة جرى مراجعتها، وستعلن فور انتهاء كنترولات الدبلومات الفنية منها، ثم اعتماد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير التربية والتعليم، والاتصال بالأوائل وتهنئتهم على تفوقهم.