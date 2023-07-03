كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد ظهور واعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، موضحا أنّ النتيجة يتم مراجعتها الآن، ولن يتم الإعلان عنها قبل انتهاء كنترولات الدبلومات الفنية منها، ثم اعتماد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير التربية والتعليم.

موعد ظهور واعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه من المتوقع ظهور واعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس لجميع التخصصات «زراعي، وصناعي، وتجاري، وفندقي» خلال الأسبوع الجاري، بعد مراجعة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في شكلها النهائي في الكنترول.

وتابع المصدر، أنّه بعد الانتهاء من مراجعتها جيدا، يعرض الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، على الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاعتمادها الرسمي النهائي، والاتصال بالأوائل وتهنئتهم علي تفوقهم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم

وأشار المصدر، إلى أنّه سيتم اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات » بعد اعتمادها مباشرة لتكون متاحة لجميع الطلاب بأنظمة «السنوات الثلاث – إعداد مهني – السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية» للحصول عليها.

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية، الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس والاسم من خلال الدخول إلى موقع الوزارة والضغط على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم، والذي يتم إتاحته فور الاعتماد مباشرة، والحصول على النتيجة بجميع الدرجات في المواد الدراسية.