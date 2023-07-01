موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، لجميع التخصصات «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي» الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023، خلال الأسبوع الجاري، بعد أن انتهت الكنترولات من تصحيح امتحانات نهاية العام ورصد وتجميع الدرجات ومراجعتها.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه سيتم إعلان رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم «بوابة التعليم الفني» وذلك بعد اعتمادها رسميا بجميع أنواعها، وهي «نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية».

أوائل الدبلومات الفنية 2023

وأضافت وزارة التعليم، أنّه من المقرر إعلان أوائل الدبلومات الفنية 2023 لكل التخصصات بعد اعتمادها مباشرة، وأن يجري الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتصالا هاتفيا بالأوائل لتهنئتهم على تفوقهم الدراسي في العام الدراسي الحالي 2022-2023.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنّه يمكن لطلاب الدبلومات الفنية، الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس من خلال الخطوات التالية بعد اعتمادها رسميا من وزير التعليم، كما يلي.

- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- الدخول إلى بوابة مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم.

- الضغط على بوابة التعليم الفني.

- الضغط على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- اختيار التخصص الخاص بالطالب «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي».

- اختيار النظام «نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية».

- الضغط على حفظ.

- عرض نتيجة الطالب بالدرجات لجميع المواد الدراسية.