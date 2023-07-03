 تعرف على قواعد قبول طلاب الدبلومات الفنية في الجامعات والكليات 

أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور رؤساء الجامعات، أبرزها قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية عام 2023 نظام الثلاث سنوات، أو الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني المتوسط «نظام الثانوية + سنتان» ودبلوم المدارس الفنية نظام الخمس سنوات، بكليات ومعاهد الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئات من الطلاب في العام الجامعي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وأكد الأعلى للجامعات، أنه يسمح للطلاب خريجي المدارس الفنية الصحية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية بمجموع 75% على الأقل في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب التنسيق للالتحاق بالمعاهد الفنية للتمريض بالجامعات الحكومية المصرية، على أساس قواعد التوزيع الجغرافي مع مراعاة باقي الشروط التي تنص عليها اللائحة الداخلية للمعاهد الفنية للتمريض.

تنسيق الجامعات 2023

وأشار إلى أنه يسمح للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية تخصصات «صناعي + زراعي + تجاري + زراعي + موسيقى» بمجموع 70% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني، بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب التنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق بالكليات والمعاهد.