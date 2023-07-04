عودة العمل بمكاتب التموين بجميع المحافظات لتنفيذ خدمات البطاقات.. اليوم

تعود مكاتب التموين، اليوم الثلاثاء، على مستوى المحافظات للعمل، لاستقبال أصحاب البطاقات التموينية ممن يطلبون الخدمات التموينية، وفقا لقرار مجلس الوزراء بتحديد إجازة القطاع الحكومي لعيد الأضحى 2023، والتي بدأت الثلاثاء 27 يونيو، وانتهت أمس الاثنين 3 يوليو 2023.

عودة العمل بمكاتب التموين

ويبدأ موظفو مكاتب التموين، اليوم الثلاثاء، في تلقي خدمات أصحاب البطاقات التموينية، لإتمام الخدمات المتاحة منها، والتي تتعدد ما بين الخدمات التالية:

** إضافة المواليد لأبناء الأسر الأولى بالرعاية التي حددهم القرار الوزاري للدكتور علي المصيلحي.

** ضم أفراد الأسرة من بطاقة تموينية لبطاقة أخرى.

** نقل بطاقة التموين من محافظة لمحافظة.

** الاستعلام عن بطاقة التموين.

** تفعيل وتنشيط بطاقة التموين.

** الفصل الاجتماعي للمتزوحين من بطاقة تموين الأسرة.

إضافة المواليد للتموين

وفيما يتعلق بخدمة إضافة المواليد للتموين، تلتزم مكاتب التموين باستقبال طلبات الأسر الأولى بالرعاية الراغبين في إضافة أبنائهم على البطاقات، بشرط ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن 4 سنوات، وهي الأسر التالية:

1- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

2- حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة.

3- مستحقي معاش التضامن الاجتماعي.

4- أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.