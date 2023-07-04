نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. اعرف الرابط المتاح

استعدت وزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، ومن المقرر أن تعلن الوزارة النتيجة على الموقع الرسمي لها ويحصل الطالب على النتيجة برقم الجلوس.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، أنَّ نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس سيتمّ إتاحتها للطلاب من خلال توفير رابط النتيجة عبر الموقع الرسمي للوزارة، إذ يستطيع الطلاب الدخول والاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس من هنا.

عدد مدارس التعليم الفني

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنَّ نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس على موقع الوزارة خلال الساعات المقبلة، وأن إجمالي عدد مدارس التعليم الفني يبلغ 1300 مدرسة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى بعض المدارس والفصول الملحقة على مدارس التعليم العام.

ولفتت إلى أنَّه تمّ تطوير 881 مدرسة فنية، وتطبيق البرامج والمناهج المبنية علي منهجية الجدارات المهنية بها، وكذا استحداث 29 برنامجًا ومنهجًا جديدًا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل، أهمها (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الاصطناعي - تكنولوجيا النظم الأمنية - تكنولوجيا الطاقة النووية- اللوجستيات - صناعة الحلى والمجوهرات)، ومن المتوقع الانتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم الفني وتدريب جميع المعلمين وتطبيقها في جميع المدارس الفنية بحلول العام الدراسي.

لجان امتحانية

كما أشارت الوزارة إلى أنَّ امتحانات الدبلومات الفنية تمت في 432 لجنة امتحانية من أجل حسن سير العملية الامتحانية، كما تمّ التنبيه على غرف العمليات بالمديريات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بمحاولات الغش الإلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة أو الوسائل التكنولوجية الأخرى أو الغش التقليدي.