لو مسافر للحج.. طريقة الحصول على الريال السعودي من البنوك

نظرا لما تبقى من عدة أيام عن بدء موسم الحج المبارك تنشغل أذهان العديد من المسافرين لتأدية مناسك الحج بطرق الحصول على الريال السعودي لذلك ترصد «الوطن» في السطور التالية خطوات الحصول عليه من البنوك.

- قامت البنوك بوضع شرط ضروري يتمثل في وجود حساب شخصي للأشخاص الذين يريدون السفر للقيام بمناسك الحج والعمرة.

- أعلنت البنوك عن إعطاء مبلغ مالي يقدر بنحو 1000 ريال سعودي وذلك للتأشيرة الواحدة الخاصة بالحج والعمرة.

- في حالة عدم امتلاك الأشخاص الراغبين في السفر لحساب بنكي سوف يحصلون على مبلغ مالي أقل من 1000 ريال سعودي.

شروط الحصول على الريال السعودي من البنك

- كما وضعت البنوك شروطا محددة عند الحصول على الريال السعودي وتتمثل في ضرورة إحضار المسافرين بعض الأوراق مثل التأشيرة الخاصة بالسفر وتذكرة الطيران وجواز السفر الخاص بالمسافر ثم يأخذ البنك خطوة متمثلة في تجهيز الريال السعودي وذلك خلال 48 ساعة من الطلب كما يستطيع الحاج الحصول عليهم قبل السفر بحوالي يومين.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وعن أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية يبلغ داخل البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع وداخل البنك الأهلي المصري 8.20 جنيه للشراء والبيع 8.23 جنيه ويسجل في بنك مصر يسجل 8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع وفي بنك أبو ظبي الإسلامي 8.24 للشراء والبيع 8.25 جنيه.

فيما يبلغ الريال السعودي بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء والبيع 8.25 جنيه والبنك التجاري الدولي CIB اليوم 8.19 جنيه للشراء وبالنسبة للبيع اليوم 8.25 جنيه أما داخل بنك فيصل الإسلامي 8.20 جنيه والبيع 8.25 جنيه كما يسجل داخل البنك المصري لتنمية الصادرات 8.17 جنيه للشراء والبيع 8.25 جنيه.