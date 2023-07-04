«الرعاية الصحية» تجري فحصا سمعيا لأكثر من 46 ألف مولود

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إجراء الفحص السمعي لأكثر من 46 ألف مولود، بمحافظات التأمين الصحي الشامل الأربع «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء»، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة.

إجراء الفحوصات للأطفال بمحافظة بورسعيد

وأوضح بيان الهيئة، أنّه يتم إجراء الفحوصات للأطفال بمحافظة بورسعيد من خلال 26 وحدة ومركزًا لطب الأسرة، بينما يتم إجراء الفحوصات بمحافظة الإسماعيلية من خلال 20 وحدة ومركزًا لطب الأسرة تابعين للهيئة تغطي أنحاء محافظة الإسماعيلية، فيما يتم تقديم خدمات الفحص السمعي للأطفال من خلال 34 مركزًا ووحدة طب أسرة بمحافظة الأقصر، و11 وحدة ومركز صحة أسرة بمحافظة جنوب سيناء، بإجمالي 91 منشأة طبية تابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

وأشار البيان، إلى أنّه بعد إجراء الفحص الأولي للأطفال داخل وحدات ومراكز طب الأسرة، وحال ثبوت أي أعراض لدى المولود يتم تحويله إلى وحدة السمعيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل كلٌ في محافظته، بهدف متابعة وتقييم حالة الطفل بشكل أكثر دقة، ومن ثم بدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة قوقعة حال احتياجه لذلك.

تدريب الفرق التمريضية بالمنشآت الصحية

ولفت البيان، إلى أنّ تدريب الفرق التمريضية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات للعمل والكشف على الأطفال حديثي الولادة في خلال الشهر الأول لهم عن طريق استخدام جهاز الانبعاث الصوتي وإعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع آخر، في حال أظهر الجهاز مشاكل أو ضعف في السمع لدى المولود.

ونوه بيان الهيئة، بأنّ الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، إضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التي يمكن أن تتسبب في أزمات نفسية للطفل، فيما قد يكون ضعف السمع غير المكتشف سببه التهابات شديدة تحتاج إلى علاج، وقد يكون سببه عاملا وراثيا أو جينيا يحتاج لاكتشاف مبكر جدًا للتعامل معه منذ الشهور الأولى وذلك بما يضمن سلامة التواصل وتجنب التلعثم والتأخر الدراسي فيما بعد للأطفال.

وتؤكد الهيئة العامة للرعاية الصحية، أهمية التوجه إلى الوحدات والمراكز الصحية التي تقدم خدمات الكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة بالمحافظات الثلاث، لجميع المواليد من عمر يوم حتى 25 يوما، كلٌ في محافظته حرصًا على سلامة وصحة أطفالنا.