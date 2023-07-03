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مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية: قدمنا 16 مليون خدمة طبية خلال عامين

كتب:

مريم جاد
09:00 م | الإثنين 03 يوليو 2023
مدير عام فرع الإسماعيلية للرعاية الصحية

مدير عام فرع الإسماعيلية للرعاية الصحية

قال الدكتور محمد سامي مدير عام فرع الإسماعيلية للرعاية الصحية، خلال مقابلة تلفزيونية بقناة «اكسترا نيوز»، إنّ مجمع الإسماعيلية الطبي جرى به 397 ألف عملية من صغيرة إلى متوسطة، بمهارة فائقة من الطاقم الطبي، وتوفير سبل الرعاية كافة للمرضى في التخصصات المختلفة.

46 ألف عملية جراحية بمجمع الإسماعيلية الطبي

وأضاف أنه جرى تدشين منظومة طبية متكاملة بالمجمع منذ عامين، وتم إجراء 46 ألف عملية جراحية وتقديم 6 ملايين خدمة علاجية و10 ملايين خدمة طب أسرة للمواطنين.

ردود فعل المواطنين تجاه الخدمات الطبية

وأشار «سامى» إلى أنّ ردود فعل المواطنين تجاه الخدمات، كانت مرضية، وتكلفة الخدمة لا تتجاوز 400 جنيه كنسبة مساهمة، إذ يتم إجراء عمليات جراحية بأكثر من 600 ألف جنيه، من عمليات قسطرة، قلب، مخ وأعصاب فضلًا عن جراحات أخرى دقيقة، مضيفًا:  «المنتفع لا يدفع أكثر من 400 جنيه فقط، ونسبة الإرضاء تصل لأكثر من 40% ونسبة الاستجابة لشكاوى المنتفعين وصلت إلى 75%».

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بقلم مريم جاد