«الرعاية الصحية»: إجراء أول عملية ولادة طبيعية في مستشفى الطور المُصغر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، استقبال أول مولود بأول نموذج مستشفى مُصغر في مصر «مستشفى الطور المُصغر»، التابع للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، والتي جرى افتتاحها قريبًا لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية لأهالي مدينة الطور من منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنّ الفريق الطبي بمستشفى الطور المُصغر أجرى أول عملية ولادة طبيعية بالمستشفى لسيدة، ورُزقت بمولود أطلقت عليه «هاني»، ولفتت الهيئة إلى أنّ المستشفى مجهز بغرف عمليات لإجراء الولادة الطبيعية وحضانة للأطفال المبتسرين، وأنّ الحالة الصحية للأم والطفل جيدة.

مستشفى مُصغر في مصر

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إنّ مستشفى الطور المُصغر هي أول نموذج لمستشفى مُصغر في مصر، ومجهز بأحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية، ويقدّم العديد من الخدمات والرعاية الصحية بأعلى جودة، كما يمثل إضافة كبيرة لخدمات الرعاية الصحية لأهالي مدينة الطور لحين استكمال إنشاء مجمع الطور الطبي الجديد.

أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل

وأكد السبكي، أنّ الخطة الاستراتيجية للهيئة تضع نُصب أعينها توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل والمتعاملين، موضحا أنّ مستشفى الطور المُصغر يضم 4 أسرّة للاستقبال والطوارئ، و20 سرير عناية متوسطة للقسم الداخلي، و4 أسرّة للعناية المركزة، وغرفة عمليات متكاملة، ووحدة أشعة سينية وتلفزيونية ومقطعية، ومعملا للتحاليل الطبية، وصيدلية، كما يتم إنارة المستشفى بالطاقة الشمسية، ويوجد مولد كهرباء للحالات الطارئة، ومولد غازات طبية، فضلًا عن أنّ المستشفى كان الأول من نوعه في مصر للتأمين الطبي للمؤتمرات والأحداث الدولية المهمة «مؤتمر المناخ COP27».