تحرير 44 مخالفة تموينية في حملة على أسواق كفر الشيخ

شنّت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات رقابية على الأسواق والمخابز البلدية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء المحافظ جمال نور الدين، بمواصلة التفتيش، وإحكام الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار، والتصدي لأي ممارسات احتكارية.

تحرير 24 مخالفة تموينية متنوعة

وتمكنت الحملات على المخابز من تحرير 24 مخالفة تنوعت بين نقص وزن، وغير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان، وعدم نظافة، وعدم صرف بون، وعدم وجود سجل تجاري، وعدم وجود شهادة صحية، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تمكنت حملات بالتعاون مع مديرية التموين من تحرير 20 محضراً متنوعاً، لأصحاب المحال.

تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين والتجارة الداخلية، والصحة، والطب البيطرى، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدى لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.