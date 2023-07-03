تحرير 35 محضرا في حملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق بدمياط

شنت مديرية تموين دمياط، حملات تموينية مكثفة لضبط الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والمخابز بعد فترة الأعياد، لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وجرى تشكيل 5 حملات أسفرت عن ضبط مخالفات متنوعة بينها نقص في وزن الخبز.

5 حملات تموينية مكثفة على مستوى المحافظة

وقال علي الغزاوي وكيل مديرية التموين بدمياط، إنه جرى تشكيل 5 حملات تموينية اليوم، توجهت إلى مختلف القرى والمدن بالمحافظة، بداية من سوق 63 بمدينة رأس البر، مرورًا بقرى مركز سعد كفر الغاب وكفر سعد البلد والسوالم وميت أبو غالب، ومركز فارسكور وكرم ورزوق والناصرية وشارع النجدة وباب الحرس وشارع الكلية.

وتضمنت الحملات، المرور على جميع المخابز البلدية المدعمة، وجرى تحرير 19 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن بمعدل عجز يتراوح بين 9 و20 جرامًا، و6 مخالفات عدم مطابقة المواصفات القياسية، وعدم الاحتفاظ بسجل تفتيش الزيارات، الذي يستحق عنها فروق أسعار لصالح هيئة السلع التموينية تقدر بمبلغ 46 ألف جنيه، كما أسفرت الحملات عن التحفظ على 25 كجم عجينة حواوشي غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد المطاعم.

عرض المحاضر على النيابة العامة

وأضاف «الغزاوي»، أنه جرى العرض على النيابة العامة للتصرف على ذمة المحضر الخاص، بالإضافة إلى تحرير 25 محضر عدم إعلان عن الأسعار بمكان ظاهر للجمهور، والبيع بأزيد من السعر الرسمي لعلب السجائر، و10 محاضر مخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وتعبئة مواد غذائية في ورق مطبوعات وأكياس سوداء محظور تداولها.