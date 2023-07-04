تزامنا مع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية خلال الساعات المقبلة، تتيح وزارة التربية والتعليم، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر بوابة التعليم الفني، لتمكين الطالب من معرفة النتيجة بمجرد إدخال رقم جلوسه .

اعتماد نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية2023.. غدا

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ«الوطن» أنَّ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يعتمد اليوم الأربعاء نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2023، وبعدها يمكن للطلاب من خلال رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر بوابة التعليم الفني، معرفة النتيجة .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر بوابة التعليم الفني

ومن خلال رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر بوابة التعليم الفني، يتمّ معرفة درجات الطلاب لجميع التخصصات سواء كان زراعي، أو تخصص صناعي، أو تخصص تجاري، أو تخصص فندقي، وذلك لمختلف الأنظمة «السنوات الثلاث، إعداد مهني، السنوات الخمس، تعليم وتدريب مزدوج، وتكنولوجيا تطبيقية» للحصول عليها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ هناك 715432 طالبًا وطالبة الامتحانات في 2542 لجنة بجميع النوعيات «صناعي، زراعي، تجاري و فندقي»، أدوا الامتحانات في 1337 مادة امتحانية في الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 8 يونية 2023، وقد تمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصورة ميسرة للطلاب الممتحنين.