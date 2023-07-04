«التعليم» تبلغ أوائل الدبلومات الفنية بنتيجتهم بعد قليل

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، عن أنّ وزارة التربية والتعليم تجري اتصالا هاتفيا بأوائل الدبلومات الفنية 2023، لجميع التخصصات «زراعي، وصناعي، وتجاري، وفندقي» لجميع الأنظمة «السنوات الثلاث، وإعداد مهني، والسنوات الخمس، وتعليم وتدريب مزدوج، وتكنولوجيا تطبيقية» لتهنئتهم بتفوقهم الدراسي.

أوائل الدبلومات الفنية 2023 .. غدا مؤتمر صحفي

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ الوزارة ستدعو أوائل الدبلومات الفنية 2023، لحضور مؤتمر صحفي غدا لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية، ونسب النجاح، بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023

يذكر أنّ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، يعتمد غدا نتيجة الدبلومات الفنية بجميع النوعيات وإعلانها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم برقم الجلوس.

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2023، الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية من على بوابة التعليم الفني بعد اعتمادها رسميا من وزير التعليم مباشرة، والحصول علي الدرجات في جميع المواد الدراسية.