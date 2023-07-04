شيماء البرديني: الرئيس السيسي أعاد بناء المجتمع دون الاكتفاء بالترميم

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنّ الجمهورية الجديدة هي التي انطلقت بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية الرسمية، والفترة قبل تولي الرئيس كانت عام الصعوبات كلها، إذ كانت مصر خارجة من «كارثة»، وبلغت مرحلة أزمة كبرى، والمجتمع كان مهلهلا، مشيرة إلى أنّ الرئيس السيسي لم يرمم المجتمع بل أعاد بناءه.

الدولة كانت مهددة بالإرهاب

وأضافت «البرديني»، خلال حديثها مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة قناة «dmc»، أنّه في مثل هذا الوقت منذ 10 سنوات، كانت المشاعر مضطربة والفرحة عارمة بسبب الإحساس بالانتصار والإنقاذ، مشيرة إلى أنّ الدولة كانت مهددة بالإرهاب والقتل وأمور لم يراها الشعب المصري والعالم من قبل خلال الفترة قبل 30 يونيو.