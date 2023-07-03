يوسف الحسيني: خروج المصريين للشوارع في ثورة 30 يونيو كان مذهلا ومهيبا

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنّ خروج المصريين للشوارع من أجل التظاهر ضد تنظيم الإخوان الإرهابي، في ثورة 30 يونيو 2013 كان مذهلًا ومهيبًا، فقد خرج الشعب المصري بدافع الخوف على الهوية المصرية، وليس الخوف من التنظيم الإرهابي في أذى قريب.

ثورة 30 يونيو

وأضاف الحسيني، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «التاسعة»، على القناة الأولى: «غالبية من خرجوا في ثورة 30 يونيو من حزب الكنبة، أي المواطنون الذين لم يتعاطوا مع الشأن السياسي في هذه الفترة، وما سبقتها من أحداث».

وتابع: «هناك من انتخبوا الإخوان في مجلس النواب ورئاسة الجمهورية، وتم عمل غسيل أدمغة للبعض وتزييف وعي وإرادة المصريين حتى يصل الإخوان للحكم».

المصريون خافوا على بلدهم من إرهاب الإخوان

وأوضح: «ما حدث، هو أن المصري خاف على بلده، ودعونا ننظر إلى اعتصام وزارة الثقافة في الزمالك، كل المثقفين ومن يعملون بمجالات الفنون والأدب والثقافة بشتى أشكالها وأنواعها لم يتركوا الشارع، وثورة 30 يونيو إنجاز لكل المصريين».