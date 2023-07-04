رئيس «تنمية الصعيد»: طفرة في البنية التحتية بالوجه القبلي بعد «30 يونيو»

قال اللواء شريف صالح رئيس هيئة التنمية بالصعيد، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، إن صعيد مصر قبل ذلك الحدث لم يكن على الخريطة التنموية، لكن بعده حدث طفرة في البنية التحتية والمحاور وتطور القرى والمدارس، فأصبحت شرايين التنمية تصل لكل شبر داخل صعيد مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية أية جمال الدين، والمُذاع على قناة DMC، أن ما جرى من إنجازات كانت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصعيد من ناحية تنمية المواطن والنمو الاقتصادي، متابعًا «هناك 3 محاور رئيسية تمت للتنمية بالصعيد منها محور البنية التحتية والمحاور والكباري، وتم تطوير السكك الحددية وما نشهده من القطار الكهربائي والمحور الثاني هو تطوير المدن الجديدة وتوفير فرص عمل، ومواصلات للساكنين والمحر الثالث هي الكهرباء والغاز، فأصبح ذلك متاحا لأبعد نقطة بالصعيد».