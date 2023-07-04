وزيرة الثقافة: ثورة «30 يونيو» قادت مصر إلى تحقيق حياة كريمة للشعب

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، حفل ذكرى ثورة 30 يونيو في دار الأوبرا، والذي أحياه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، بمشاركة طلاب فصول الكورال والباليه بمركز تنمية المواهب، تحت إشراف الدكتور سامح صابر، ومن إخراج مهدي السيد، وصاحبها تابلوهات حركية تصميم سالي أحمد.

وأشادت وزيرة الثقافة، بالحفل وأداء نجوم الأوبرا، والمواهب الواعدة، الذين يؤكدون دائمًا على قدرة الفن المصري وقوته، ويمنحوننا الأمل في جيل قادم من الفنانين والمواهب الواعدة.

وأضافت وزيرة الثقافة، أن ثورة 30 يونيو، قادت مصر إلى الإنجاز والبناء وتحقيق حياة كريمة للمصريين على كل الأصعدة، كما أنها مهدت الطريق لبناء الجمهورية الجديدة، وكان لها الدور الأكبر في حماية هوية مصر وتراثها.

ثورة 30 يونيو من أهم الأحداث فى تاريخ مصر

وقال الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، إن الاحتفالية أبرزت قيم الإخلاص والانتماء، ونجحت فى بث الحماسة لدى الجميع باعتبار ثورة 30 يونيو من أهم الأحداث فى تاريخ مصر، والتي حققت رغبة الشعب في صنع مستقبل مشرق.

وتابع: «الفقرات المقدمة مزجت بين مؤلفات الموسيقى العربية الوطنية والرومانسية، كما ضمت عددًا من تابلوهات الباليه للمواهب الواعدة فى ختام مميز للموسم الفنى 2022 - 2023»، مؤكدًا ان فعاليات الأوبرا الصيفية تشهد عددًا من العروض المتفردة التي تقام بالقاهرة والإسكندرية.

شمل البرنامج مجموعة من أشهر مؤلفات الموسيقى العربية والوطنية، منها أغنيات: حبايب مصر، مشربتش من نيلها، بلدي، طوبة فوق طوبة، تسلم إيدينك، يا مصر يا أم الأمم، ع الدوار، بهية، أوبريت الحدود، أوبريت لو كنا بنحبها، بالأحضان، بلدي، بحبك وحشيتني، الحدود، والتي أداها نجوم الأوبرا، أميرة أحمد، محمد حسن، حنان عصام، ياسر سليمان، آية عبد الله، أشرف وليد، أمنية بكر، كنزي، فرح الموجي، مؤمن خليل، أحمد سعيد، أحمد عفت وإيمان عبد الغني، وأطفال مركز تنمية المواهب: رقية محمود، حسام عمرو، وشادي محمد.