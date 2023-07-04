محافظ مطروح: إقبال كبير على الشواطئ بعد إجازة العيد

شهدت شواطئ مدينة مرسى مطروح إقبالًا كبيرًا من المصطافين عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، في ظل انتعاشة للمصايف، والتي يهرب لها المواطنون من حرارة الجو، وأيضا للاستمتاع بالأجواء اللطيفة على البحر.

توفير الخدمات للمصطافين في مطروح

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، في تصريح خاص إن هناك إقبالا على مصيف مطروح خلال هذه الأيام، مع توفير جميع الخدمات للمصطافين، من زيادة الكميات المعروضة من المواد الغذائية، وزيادة حصص الدقيق البلدي الأفران البلدية، وتنظيم حملات على الأسواق، وزيادة ضخ كميات مياه الشرب للمناطق السكنية المختلفة، ورفع حالة الطوارئ في جميع المستشفيات المركزية وزيادة سيارات الإسعاف علي طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي وتشكيل غرفة عمليات رئيسية وغرف فرعية بمجالس المدن، لاستقبال الشكاوى والرد على الاستفسارات للمواطنين.

شواطئ مرسى مطروح المجانية

وتنقسم شواطئ مرسي مطروح إلى شواطئ مفتوحة بالمجان، وأخري برسوم، فالمجانية منها شاطئ الباسنت والنخيل 1 والنخيل 2 والفيروز ومطروح العام، والليدو وكليوباترا والرميلة، وعلم الروم ومينا حشيش، مع توافر جميع الخدمات على الشواطئ من دورات المياه وفرق الإنقاذ، وكافتيريات، وشواطئ برسوم مثل شاطئ عجيبة وروميل برسوم 5 جنيهات للفرد.