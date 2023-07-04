ضبط 231 قضية مخدرات وتنفيذ 57 ألف حكم خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 231 قضية مواد مخدرة بإجمالي 245 متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 832,575 كيلوجرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 53,450 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 17,150 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 14,452 كيلوجرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 2,900 كيلوجرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 2,775 كيلوجرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 2,250 كيلوجرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 575 جراما، وكمية من مخدر البودر وزنت 240 جراما، و808 أقراص مخدرة.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، جرى ضبط 78 قطعة سلاح ناري بحوزة 72 متهما، وتنفيذ 57513 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 2 تشكيل عصابي ضم 6 متهمين بارتكاب 10 وقائع سرقات متنوعة، وضبط 16 متهما هاربا، و10 متهمين بأعمال البلطجة، وضبط 206 دراجات نارية مخالفة، وضبط 16417 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 6 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.