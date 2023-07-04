تفاصيل تنفيذ مشروع التين الشوكي في الوادي الجديد.. يستخدم كمصد للرياح

كشف الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الوادي الجديد، تفاصيل مبادرة زراعة التين الشوكي، موضحًا: «لدينا في المحافظة تنمية زراعية كبيرة جدا في ربوع المحافظة، وكان من ضمن المشروعات الناجحة أننا زرعنا التين الشوكي بسبب أهميته الاقتصادية، كما أن تكاليف زراعته قليلة، واحتياجاته المائية قليلة جدا».

وأضاف «المرسي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «التين الشوكي مقاوم للتصحر ويستخدم كمصد للرياح، وهو كنز من الكنوز الزراعية بمصر، وإن توسعنا في زراعته سيكون له موارد مالية كبيرة جدا».

وتابع: «محافظ الوادي الجديد طرح مساحات كبيرة من الأراضي حتى تزرع بالتين الشوكي، وتمت زراعة 60 فدانا، ولدينا أكثر من مستثمر يقومون بعمليات حفر الآبار وإنهاء عمليات الري بالتنقيط»، مؤكدًا أن المحافظ شجع التوسع في زراعة التين الشوكي، حيث إن قيمته الإيجارية ستكون مخفضة عن المحاصيل الحقلية مثل المبادرات التي تمت في مشروع الحرير وزراعة النخيل في محافظة الوادي الجديد.

وأوضح، أن الفدان ينتج من 8 إلى 14 طن تين شوكي، ويتم زراعته من مارس حتى سبتمبر من كل عام ويتم حصاد المحصول خلال شهري يوليو وأغسطس، والقيمة المضافة تكمن في الحصول على بذوره وعصرها واستخراج زيت ذي قيمة اقتصادية وطبية وعلاجية عالية جدا، حيث إن سعر زيت التين الشوكي يصل إلى 800 يورو أو 1000 دولار.