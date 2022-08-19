التين الشوكي يتحدى العنب والمانجو في مصر.. والإقبال يتزايد

بدأ موسم «التين الشوكي» في مصر في منتصف يوليو الماضي ليستمر على مدار الشهر الحالي وينتهي مع بداية موسم المدارس في مصر، لنشهد طوال تلك الفترة مشهداً كلاسيكياً للباعة في الطرقات والشوارع يحملون بضاعتهم ويعرضونها للمارة، لتكسر قليلاً من حدة حرارة فصل الصيف حبات التين بطعمه الحلو وكميات المياه والألياف المرتفعة بالثمرة، بجانب رخص سعره مقارنة بجميع أنواع الفاكهة الأخرى.

«وجيه»: الأصفر السكري والأحمر الفراولة أشهر نوعين للتين الشوكي في مصر

قال إسلام وجيه، أحد أصحاب مزارع التين الشوكي، إنَّ هناك نوعين من التين الشوكي الأكثر انتشاراً في السوق المصرية؛ الأول «الأصفر السكري» والذي يلاقي إقبالا كبيرا من المستهلك، والثاني «الأحمر الفراولة» والإقبال عليه أقل مقارنة بالنوع السكري رغم أن السعر واحد.

«فاكهة الغلابة» وجدت مكانها بالسوق المحلية منذ 8 سنوات

وأضاف «وجيه» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنَّ هناك وحدة وزن لحساب سعر التين الشوكي «العداية»، وهي تزن من 9 إلى 10 كيلو بـ 45 جنيهاً بسعر الأرض، كاشفاً عن تحرك السعر بالزيادة منذ 7 إلى 8 سنوات نظراً لزيادة الإقبال في السوق المحلية.

موسم التين الشوكي في مصر بدأ.. وسيستمر حتى بداية سبتمبر

كما أشار إلى أنَّ موسم التين الشوكي في مصر يبدأ من منتصف شهر يوليو وينتهي ببداية شهر سبتمبر كل عام، وذلك قبل أن تبدأ المزارع الاستعداد لموسم الزراعة الجديد.

وتابع، «لم يعد تسويق التين الشوكي صعبا في مصر بعد تعدد منافذ بيعه وعليه إقبال من الجميع بخلاف الماضي كان يُقتصر بيعه في المدن الساحلية مثل الحضرة بالإسكندرية، وحالياً يباع بشوارع القاهرة والمحافظات للمارين والأسر بالبيوت؛ خاصة مع زيادة الكميات المنتجة».

كما أكد «وجيه»، أنَّه في الماضي لم يكن هناك انتشار للتين الشوكي مقارنةً بالوقت الحالي، لكونه غريبا عن الذوق العام للمستهلك حتى بدأ في الانتشار بعد ارتفاع الطلب من سكان الأقاليم عليه بجانب موسم «المصايف».

وأوضح أنَّ رخص سعره رغم فوائده العديدة من أبرز العوامل التي تساهم في ارتفاع الطلب المحلي عليه مقارنةً بأنواع الفاكهة الأخرى مثل العنب والمانجو ليطلق عليه «فاكهة الغلابة»، حيث إنَّ سعر 10 كيلو من التين الشوكي لا يتجاوز 60 جنيهاً، مضيفاً «بدأنا في فتح أسواق خارج مصر، حيث يتم تصدير التين الشوكي للبلدان العربية وبلدان القارة الأفريقية المجاورة».